Freestyle Chess Grand Slam Tour Schach so rasant wie Formel 1

Ein Schachturnier so attraktiv wie ein Formel-1-Rennen oder ein ATP-Turnier im Tennis, ein Magnus Carlsen und Vincent Keymer so interessant wie Max Verstappen oder Alexander Zverev – das könnte bald Wirklichkeit werden. Carlsen, Weltranglistenerster im Schach, und der deutsche Unternehmer Jan Henric Buettner haben die besten Schachspieler der Welt eingeladen, Mitglieder ihres neu gegründeten „Freestyle Chess Players Club (FCPC)„ zu werden.

Damit verbunden bestätigten Carlsen und Buettner am Donnerstag den Start einer weltweiten Grand Slam Tour, einer Serie von fünf Schach-Turnieren pro Jahr auf fünf Kontinenten. Die Tour soll noch in diesem Jahr vom 10. bis 17. November in Indien starten.

Schon die Geldsummen zeigen, in welchen Dimensionen da gedacht wird. Während das Preisgeld für die erste Veranstaltung dieser Art im Februar in Weissenhaus an der Ostsee noch 200 000 US-Dollar betrug, soll dieses für den India Grand Slam auf 500 000, für den nächsten Weissenhaus Grand Slam im Februar 2025 auf 750 000 und für jeden der folgenden Grand Slams auf eine Million US-Dollar erhöht werden.

Mitglieder des FCPC besitzen das Privileg, zu den derzeit 25 Spielern mit einer aktuellen ELO-Zahl über 2725 zu gehören, die für eine Einladung zu einem oder mehreren der Turniere dieser Grand Slam Tour in Frage kommen. Dazu gehören laut Buettner derzeit unter anderem die zehn besten Spieler der Welt hinter Magnus Carlsen: Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Nodirbek Abusattorov, Ding Liren, Alireza Firouzja, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Wei Yi, Arjun Erigaisi und Viswanathan Anand.

„Mein persönliches Ziel für den Freestyle Chess Grand Slam ist es, ihn kommerziell so erfolgreich zu machen, wie es ikonische Sportveranstaltungen wie die ATP im Tennis, die PGA im Golf und die Formel 1 im Motorsport heute schon sind“, sagt Buettner, deutscher Multimillionär. Dafür sei es von zentraler Bedeutung, die Spieler in den Fokus rücken. „Ausgehend von den Erfolgen der genannten renommierten Sportereignisse wissen wir, wie wichtig es ist, dafür auch in der Welt des Schachsports wiedererkennbare und einzigartige Persönlichkeiten aufzubauen.“ Ziel sei es, eine Liga von Schachikonen zu schaffen, mit denen sich die jüngere Generation in verschiedenen internationalen Märkten identifizieren und die sie bewundern könne.

Die Ikonen dürften sich in nächster Zeit noch öfters gegenüber sitzen. Weitere Grand Slams in 2025 neben Weissenhaus sind derzeit für Sommer, Herbst und Winter in New York, Cartagena/Kolumbien und Kapstadt/Südafrika sowie 2026 in Australien geplant.

Nicht nur mit der Vermarktung, vor allem auch sportlich soll Schach damit in neue Dimensionen vorstoßen. Gespielt wird das so genannte Chess 960, Fisher Random 960 oder eben auch Freestyle Chess, bei dem die Anordnung der Schachfiguren auf der Grundreihe vor jeder Partie neu ausgelost wird. Das sorgt, bei annähernd ausreichend klassischer Bedenkzeit, oft für wilde und überraschende Partien. Die lästige Eröffnungsvorbereitung, die Schachpartien zwischen in etwa gleichstarken und ähnlich vorbereiteten Großmeistern oft ins langweilige Remis laufen lässt, entfällt.

Wie attraktiv und medienwirksam das sein kann, hat im Februar das erste Turnier mit acht Spielern in Weissensee an der Ostsee bewiesen, darunter auch der deutsche Jungstar Vincent Keymer. Es sorgte für großes Aufsehen. Buettner spricht von einer weltweiten Medienreichweite von mehr als einer halben Milliarde. Sieger dort: Magnus Carlsen, wie so oft. Sollte der Norweger bei der Grand Slam Tour so weitermachen, dürfte der 33-Jährige noch mehrfacher Millionär werden.

Zunächst aber blickt die Schachwelt nach Toronto. Dort startet am 4. April mit jeweils acht Spielern und Spielerinnen das Kandidatenturnier und das Kandidatinnenturnier 2024 für die Fide-Weltmeisterschaft. Titelträger ist derzeit Ding Liren. Dort macht Carlsen schon länger nicht mehr mit.