Füchse Berlin in der European League Ein Wunder ist nicht nötig

Von einem Stimmungstief war keine Spur. Rechtsaußen Robert Weber betrat singend den Innenraum der Max-Schmeling-Halle, Rückraumspieler Mathias Gidsel trug ein breites Lächeln im Gesicht. Allgemein zeigte ein Blick durch die Reihen des Füchse-Teams: Die Berliner Handballer sind durchweg motiviert für das Viertelfinal-Rückspiel in der European League gegen die Kadetten Schaffhausen am Dienstag (18.45 Uhr/Dazn).

Ein paar Tage zuvor sah das noch ganz anders aus. Denn das Hinspiel in der Schweiz hatte die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert nach einem teils desolaten Auftritt mit 33:37 verloren. Große Ansprachen hätte es nach Aussagen der Verantwortlichen allerdings nicht gebraucht.

„Reibung erzeugt Energie. Die Jungs haben das, wenn nötig, im Training geklärt. Da hat es gefunkt.“, sagte Siewert und auch Vorstand Sport Stefan Kretzschmar ist optimistisch, dass jeder seiner Spieler die nötige Emotion und Abgeklärtheit zeigen wird: „Ich habe keine Bauchschmerzen. Alle wissen ganz genau, was da passiert ist und wissen, dass sie es besser machen können.“

Heißt also bessere Abwehr, mehr Torwartleistung, höhere Angriffseffektivität. Alles Dinge, die die Füchse in dieser Saison bereits gezeigt haben. Alles Dinge, die gegen Schaffhausen durchaus machbar sind. „Es bedarf keines übermenschlichen Wunders“, erklärte Siewert, „wir müssen einfach alle zehn Minuten ein Tor besser sein und dann haben wir immer noch zehn Minuten Zeit.“

Das Ziel haben auf jeden Fall alle deutlich vor Augen. Der Einzug ins das Final Four, das am 27./28. Mai in Flensburg ausgetragen wird, ist Pflicht – nicht zuletzt, weil es nach dem verpassten DHB-Pokal nicht die nächste Titelchance sein soll, die die ambitionierten Füchse in diesem Jahr liegen lassen. An fehlender Motivation oder schlechter Stimmung sollte es zumindest nicht scheitern.