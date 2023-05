Füchse-Handballer ist „eine Maschine“ Hans Lindberg stellt „Fabelrekord“ auf

Hans Lindberg wusste gar nicht so recht wie ihm geschah. Gerade eben hatte er noch in feinster Außenmanier einen Ball im gegnerischen Tor versenkt, dann wurde der Torjubel unverhofft zu stehenden Ovationen, das Spiel unterbrochen und der Däne binnen Sekunden von seinen Mitspielern mit Gratulationen überschüttet. Er hatte es geschafft. Hans Lindberg hat am Samstagabend den ewigen Torschützenrekord von Kyung-Shin Yoon gebrochen und steht mit nun 2907 Treffern an der Spitze der erfolgreichsten Werfer der Handball-Bundesliga.