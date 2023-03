Tagesspiegel Plus Gegner des 1. FC Union in der Europa League : Wie Saint-Gilloise zu einem Spitzenklub in Belgien wurde

Am Donnerstag spielt Brüssels Union gegen Berlins Union um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Daran war vor einiger Zeit noch nicht zu denken, doch dann trat die Eidechse auf den Plan.