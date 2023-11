Gegner Medwedew schon weiter Zverev verliert zweites Gruppenspiel bei den ATP-Finals

Alexander Zverev hat den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der ATP-Finals verpasst. Der Tennis-Olympiasieger verlor am Mittwochabend gegen den Russen Daniil Medwedew mit 6:7 (7:9), 4:6 und kassierte damit in Turin seine erste Niederlage.

In seinem Auftaktmatch hatte sich Zverev am Montag in drei Sätzen gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien durchgesetzt.

Medwedew steht nach seinem zweiten Sieg dagegen bereits im Halbfinale. Die Nummer drei der Welt verwandelte nach 1:45 Stunden ihren ersten Matchball. Zuvor hatte Alcaraz gegen den Russen Andrej Rubljow weitgehend mühelos mit 7:5, 6:2 gewonnen und damit seinen ersten Sieg bei den ATP-Finals überhaupt gefeiert.

Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt nun am Freitag. Dann bekommt es Zverev mit dem bereits ausgeschiedenen Rubljow zu tun. Bei einem Sieg steht der 26-Jährige im Halbfinale. Ansonsten ist er vom Ausgang der Partie zwischen Medwedew und Alcaraz abhängig. (dpa)