Gerüchte um Robin Gosens Der 1. FC Union zwischen Erfolg und Bescheidenheit

In den vergangenen Jahren hatte Oliver Ruhnert es eigentlich immer geschafft, möglichst früh und mit möglichst wenig Rummel seinen Kader umzugestalten. Doch nun arbeitet der Manager des 1. FC Union unter anderen Bedingungen. Die Köpenicker spielen in der Champions League, und Ruhnert wusste schon im Mai, dass „wir ein bisschen eine andere Situation haben als in den Jahren zuvor“.

Bisher ist der Transfer-Sommer relativ ruhig verlaufen. Mit Alex Kral und Mikkel Kaufmann hat Union bereits zwei klassische Ruhnert-Verpflichtungen vollzogen, um die Tiefe des Kaders auf zwei wichtigen Positionen frühzeitig zu sichern. Das große Novum, ein Transfer auf Champions-League-Niveau, blieb aber aus – bis es in den vergangenen Tagen rund um die Personalie Robin Gosens konkreter geworden ist.

Zwar ist längst noch nicht klar, ob der Wechsel des deutschen Nationalspielers von Inter Mailand tatsächlich über die Bühne geht. Dass aber überhaupt darüber geredet wird, ist Neuland für Union. Nicht nur, weil Gosens ein Spieler von höherer Kategorie ist, der mit Inter zweimal italienischer Pokalsieger wurde und im Champions-League-Finale spielte, sondern vor allem, weil es so viele Spekulationen gibt.

Union kann sich der Klatschkultur nicht mehr entziehen

Mit großen Namen wie Max Kruse oder Isco hat Ruhnert ja schon in den letzten Jahren zu tun gehabt. Damit arbeitete er aber meistens komplett an der Gerüchteküche vorbei, der Coup wurde erst dann öffentlich, als der jeweilige Spieler bereits in Köpenick war. Bei Gosens zieht sich die Spekulation hingegen über eine längere Zeit. Wer auf der höchsten Ebene des europäischen Fußballs spielt, kann sich der Klatschkultur halt schwerer entziehen.

Wir wollen Jungs hier haben, die den Zuschauern Spaß machen, indem sie alles für uns geben. Union-Manager Oliver Ruhnert über das Anforderungsprofil an die Spieler

Ob dies einen Wendepunkt in der Entwicklung des Vereins bedeutet, ist aber fraglich. Denn egal, ob der Gosens-Transfer am Ende durchgeht oder nicht, wird Union seinen Prinzipien wohl treu bleiben. Das hat Ruhnert schon im Mai versprochen. „Wir werden ausgeben, was wir können und nicht ausgeben, was wir nicht haben“, sagte er.

Dass er sich von den großen Klubs und Beratern nicht über den Tisch ziehen lässt, hat der Verein im Januar gezeigt. Den Isco-Transfer kurz vor Unterzeichnung des Vertrags platzen zu lassen, war einerseits eine kleine Niederlage für den sonst so erfolgreichen Ruhnert. Andererseits war es auch der Beweis dafür, dass er seiner Linie treu bleibt und nicht jedem Wunsch nachkommt. Im Falle von Gosens, der als fester Transfer wohl noch etwas zu teuer bleibt, wäre eine Leihe wahrscheinlicher.

Das zweite Credo für Union im Transfermarkt ist, dass der Spieler ins Profil passt. „Wir wollen Jungs hier haben, die den Zuschauern Spaß machen, indem sie alles für uns geben“, sagte Ruhnert im Mai. Auch Trainer Urs Fischer sprach von Spielern, „die zu Union passen, die sich mit uns identifizieren können“. Das dürfte auf Gosens mit seiner fleißigen, unprätentiösen Spielweise auf jeden Fall zutreffen.

Sollte die Verpflichtung tatsächlich zustande kommen, wäre es der erste große Schritt in einem herausfordernden Sommer für Union. Nach den Abgängen von Niko Gießelmann und Tymoteusz Puchacz braucht Fischer einen Linksverteidiger.

Der in der vergangenen Saison erfolgreiche Jerome Roussillon hat zwar auch Champions-League-Erfahrung, kann den Job aber wohl schwer allein ausüben. Der Transfer von Robin Gosens wäre ein Zeichen dafür, dass Union den Spagat zwischen Erfolg und Bodenständigkeit auch in diesem Sommer hinbekommt.