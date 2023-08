Golfspieler Nils Dobrunz vor dem Meisterschaftsfinale „Wir haben alle Bock auf das Final Four“

Herr Dobrunz, Sie haben am vergangenen Wochenende in München die Internationale Amateur Meisterschaft (IAM) von Deutschland gewonnen. Da müssten Sie doch jetzt extra motiviert ins Finale der Deutschen Golf-Liga mit Ihrem Team vom Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee gehen?

Ich gehe da jetzt natürlich mit einer breiten Brust an den Start. Klar, der Sieg bei IAM war ein Einzeltitel. Aber in München waren auch ein paar Jungs aus meinem Team dabei. Da haben wir uns schon gegenseitig unterstützt und wir haben alle Bock auf das Final Four.