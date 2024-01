Handball als Gegenbild zum Fußball Wie der einst körperlose Sport in Berlin entstand

Der Streit ist so alt wie das Spiel selbst. Während erste Formen des Handballspiels bereits aus dem antiken Griechenland oder von mesoamerikanischen Hochkulturen bekannt sind, entwickelte sich die finale Form des Sports in Dänemark und Deutschland. Wer dann wann aber wen beeinflusst hat, ist so diffizil auseinanderzusezieren, wie das bekannte Rätsel um die Henne und das Ei.