Handball-Nationalspieler Juri Knorr Vom Wunderkind zum Hoffnungsträger

Juri Knorr zögert kurz. Das Lob von Bundestrainer Alfred Gislason, der den 22 Jahre alten Mittelmann als einen der „großen Hoffnungsträger” des deutschen Handballs bezeichnet hat, möchte er nicht zu hoch bewerten. „Das ist schön, so etwas zu hören, aber im Endeffekt geht es darum, dass ich meine Leistung zeige – und das nachhaltig”, sagt der gebürtige Flensburger, der dem aufgekommenen Hype um seine Person vor der Weltmeisterschaft mit Zurückhaltung begegnet.

Seine von Haus aus mitgegebene Bescheidenheit mag ein Grund dafür sein, eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt aber sicher ebenso die emotionale Achterbahnfahrt, die Knorr in seiner jungen Karriere bereits durchlebt hat. Denn der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Thomas Knorr nahm einen für professionelle Handballer eher ungewöhnlichen Weg. Er ging nicht in eines der lokalen Leistungszentren, sondern von seinem Heimatverein in Schwartau direkt zum Oberligisten HSG Ostsee, wo er mit 17 Jahren unter Anleitung seines Vaters erste Erfahrungen im Profibereich sammelte.

Ein Jahr später wechselte er für eine Saison an die Nachwuchsakademie des FC Barcelona und kehrte nicht nur gereifter, sondern auch mit Einblicken in den professionellen Sportalltag zurück, wie sie andernorts kaum besser zu sammeln sind. „Ich muss mich manchmal kneifen, dass ich das wirklich gemacht habe. Das war eine einschneidende Erfahrung. Nicht nur Sonne, Strand und Sightseeing, sondern auch sehr viel harte Arbeit”, berichtet Knorr.

Das deutsche WM-Team: Tor: Andreas Wolff (Lomza Kielce/POL), Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen)

Linksaußen: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Rune Dahmke (THW Kiel)

Rückraum links: Paul Drux (Füchse Berlin), Philipp Weber (SC Magdeburg), Julian Köster (VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M’Bengue (Bergischer HC)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Christoph Steinert (HC Erlangen)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)

Zu diesem Zeitpunkt galt er längst als Wunderkind und wurde bei seiner Rückkehr nach Deutschland und seiner sich daran anschließenden Zeit bei der GWD Minden in der Bundesliga mit hohen Erwartungen belegt. Gleiches galt bei seinem ersten Auftritt bei der Nationalmannschaft vor zweieinhalb Jahren. In Knorr sah das Handballpublikum den langerwarteten Heilsbringer auf der Mitte, der die gefühlt endlose Dürre auf dieser Position endlich wieder mit Leben erfüllen sollte. Knorr sollte sein, was andernorts ein Nikola Karabatic oder Jim Gottfridsson ist.

Doch Knorrs Debüt verlief nicht wie geplant, allein schon, weil sein erstes großes Turnier mit der Weltmeisterschaft in Ägypten mit einem historisch schlechten 12. Platz endete. Weil er zwar mit Esprit, Übersicht und genialen Anspielen glänzte, aber sich phasenweise zu viele Fehler leistete.

Das war für mich eine schwierige Zeit. Juri Knorr über die Medienreaktionen auf seinen Impfstatus

Auf einmal waren die Lobeshymnen verstummt und als Knorr dann noch aufgrund seines Impfstatus für negative Schlagzeilen sorgte, wurde er gänzlich von der Öffentlichkeit gescholten. „Das war für mich eine schwierige Zeit”, gibt der mittlerweile bei den Rhein-Neckar-Löwen unter Vertrag stehende Rechtshänder zu, der inzwischen versucht, das Medienecho so gut wie möglich von sich fernzuhalten. „Ganz entziehen kann ich mich nicht. Ich versuche aber, das für mich einzuordnen, weiter Erfahrungen mitzunehmen und meinen eigenen Weg zu gehen”, sagt Knorr.

Und den Weg geht er. Angelernt von Andy Schmid und damit einem der besten Mittelmänner überhaupt, trat Knorr in Mannheim nach dessen Weggang in die großen Fußstapfen des Schweizers und spielte sich nach ersten Startschwierigkeiten zurück in die Gunst der Handballwelt.

In der Bundesliga hat Knorr mit den Rhein-Neckar Löwen überzeugt

Als drittbester Torschütze der Bundesliga und federführender Spieler der wiedererstarkten Löwen, wird selbige Leistung nun genauso bei der Nationalmannschaft von ihm erwartet. Wieder soll er die DHB-Auswahl anführen, wieder scheint viel Last auf ihm zu liegen. Kein Wunder, dass Knorr zu Demut rät. „Wir müssen uns erst finden, abseits und auf dem Feld. Das braucht Zeit”, sagt der 22-Jährige.

Bei den Testspielen gegen Island hat er allerdings schon aufblitzen lassen, dass er seine Qualitäten auch mit dem Adler auf der Brust auf das Parkett bringen kann. Hier ein Rückhandanspiel an den Kreis, dort ein Durchbruch oder doch gleich ein Hüftwurf – seine Palette war so vielfältig wie qualitativ hochwertig. Sie lebt von seiner kreativen Andersartigkeit, aber eben genauso von einem gewissen Risiko und damit verbundenen Fehlern.

„Wir müssen seinen Mut belohnen und ihm seine Fehler zugestehen. Seine Entwicklung ist gut und er macht einfach sehr viel Spaß“, sagte Gislason vor dem WM-Auftaktspiel am Freitag gegen Katar (18 Uhr/ZDF). Er weiß, dass er seinem Mittelmann Freiheiten lassen muss, um sich zu weiterzuentwickeln. Dann kann Juri Knorr wirklich ein Faktor werden, der den deutschen Handball in den kommenden Jahren prägen und zu erneuten Erfolgen führen kann.

