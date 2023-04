Handball-Pokalfinale feiert Premiere in Köln „Das erste Mal muss sitzen, sonst wird es schwer“

Herr Bohmann, an diesem Wochenende findet das DHB-Pokal „Final Four“ erstmals in Köln statt. Wie ist Ihre Stimmungslage?

Wir sind positiv angespannt. Wir machen das nicht zum ersten Mal, trotzdem sind die Rahmenbedingungen dieses Jahr andere. Wir glauben aber, dass es richtig gut wird. Ob es dann auch so wird, wissen wir allerdings erst am Sonntagabend.