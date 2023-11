Handball-Team vor der WM Eine Medaille im Sinn

Es ist ja so eine Sache mit der Generalprobe. Ein zerrissenes Kleidungsstück, Probleme im Ablauf, ein zwischenzeitlicher Hänger – im Theater gelten solche Fehltritte als glücksbringende Momente. Und wenn es danach geht, können die deutschen Handball-Frauen vor der am Mittwoch beginnenden Weltmeisterschaft in Skandinavien tief durchatmen. Denn bei ihrem letzten Testspiel vor dem Großevent gegen Co-Gastgeber Schweden, gab es bei der 23:30-Niederlage in Lund all das.