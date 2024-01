Heartbeat in den Hinterhöfen New Yorks „Feuerwerk der Turnkunst“ gastiert in Berlin

Ende Dezember feierte das „Feuerwerk der Turnkunst“ in Oldenburg die Premiere seiner Heartbeat-Tournee 2024. Aktuell geht es insgesamt viereinhalb Wochen durch ganz Deutschland. Die Show gastiert in über 20 Städten, unter anderem auch in Berlin. Der Veranstalter verspricht dem Publikum „für jeweils zweieinhalb Stunden eine erholsame, fesselnde und absolut atemberaubende Auszeit“.

Am Sonntag finden um 14 und 19 Uhr zwei Vorstellungen in Berlin statt (Mercedes-Benz-Arena). Die erste wird vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner eröffnet. Tickets gibt es an der Abendkasse nur noch für die Vorstellung um 19 Uhr, ab 39 Euro.

Die Szenerie der Heartbeat-Tournee spielt in den Hinterhöfen New Yorks, wo sich eine Liebesgeschichte abspielt. Zwei rivalisierende Clans tragen ihre „Battles“ akrobatisch und tänzerisch aus. Es gibt hochkarätige Rollerskates-Darbietungen ebenso wie eine spektakuläre Trampolin-Show.