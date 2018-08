Mit Klaus Walter bin ich verabredet, um in seinem Freibad, dem Riedbad Bergen-Enkheim, Bahnen zu ziehen. Klaus ist ein Held meiner Jugend in Hessen. Seine Radiosendung „Der Ball ist rund“ eröffnete musikalisch. Er erzählte Songs, politisch und geschichtlich und ästhetisch, er erzählte die Genres, dekonstruierte hier, verband dort, er war ein Teacher. Irgendwie, denke ich jetzt, waren die Minuten, in denen er im sanften südhessischen Singsang den Kontext zu den Songs lieferte, Erzählminiaturen, die selbst wie Musik klangen.

Ich frage ihn, ob er den Dunking des Freizeitschwimmens kenne? Er schaut mich verwundert an. Die Wende!, sage ich. Wenn der kraulende Schwimmer sich dem Ende der Bahn nähert und mit dem Selbstbewusstsein eines Sportlers der selbstverständlich Zuschauer bei seinem Tun mitdenkt (Zuschauer, die es für ihn in Wahrheit nie gibt), ahnt, da kommt jetzt was, und wenn sie dann eintauchen, die Distinktionsschwimmer, und sie unsichtbar werden wie Delphine und sie dann – flatsch! – eine Fontäne Wasser wie ein semantisches Ausrufezeichen in die Höhe schießen mit ihren Schwanzflossen, dann heißt das: Ich kann Wende! Angeber, sind wir uns einig. Wie sollen wir aber auch die Wende jetzt noch lernen? Immer wieder in zehn Meter Abstand vom Ende der Bahn wegschwimmen und dann Anschwimmen zur Wende, und das immer wieder üben? Klaus schwimmt 2.000 Meter jeden zweiten Tag im Sommer. Ich bin noch nie über 1.150 gekommen. Wird Dir nicht langweilig? Wir reden über das Kacheln zählen und wie sich die Spielsportler haargenau an bestimmte Szenen aus ihrer aktiven Karriere erinnern. Klaus war Fußballer und hat viele Tore geschossen. Er war richtig gut, aber nie höherklassig unterwegs. Wahrscheinlich kennt er aber jeden Fußballplatz in Frankfurt von Sossenheim bis Fechenheim. Ich bin bei 1.327 Metern, als ich unter Wasser aufwache. Kacheln sind wie Schafe, denke ich.

„Der Ball ist rund“ ist Geschichte. Der Sendeplatz wurde wie ein ungeliebtes Kind hin und her geschoben und schließlich abgeschafft und durch nichts ersetzt. Ein weiteres Rätsel deutscher Realität: wie der beste Kritikerkopf der Popmusik im Radio um jeden Sendeplatz kämpfen muss. Ich sage ihm, ich muss los, zur Gesamtschule in Preungesheim in den Sportunterricht. Er guckt mich an, als ob er Drogen genommen hätte, die ich nicht kenne, weil ich im Chemieunterricht nicht aufgepasst habe. Klaus, 2.000 Meter machen ja glücklich! Er grinst breit.