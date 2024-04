Hitzige Play-offs gegen Maccabi Tel Aviv Panathinaikos Athen verliert sich zwischen Verschwörungstheorie und Antisemitismus

40 Spielminuten lang sah es so aus, als ginge es am Donnerstagabend endlich nur um Basketball. Das Publikum jubelte und pfiff, die Aktiven kämpften um jeden Ball, die Trainer meckerten – alles wie immer in einem wichtigen Play-off-Spiel der Euroleague. Panathinaikos Athen gewann in der heimischen Oaka vor 18.000 Zuschauern angeführt von einem überragenden Kostas Sloukas 95:79 und glich die Serie zum 1:1 aus.