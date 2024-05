Hobbysport mit Datenanalyse Wie gut kann eine KI Menschen trainieren?

Früher war es noch ein loser Vorsatz, ein „Ja, morgen gehe ich mal wieder joggen“, der vielleicht auf einer To-do-Liste landete – und am nächsten Tag möglicherweise von den aktuellen Gemütszuständen übertrumpft wurde. Heute piept es kurz am linken Arm, eine Anzeige leuchtet auf, mit einer nüchternen Erinnerung. Die Uhr vergisst nicht, ihre Datenintelligenz interessiert sich nicht für Ausreden.

Smartwatches sind inzwischen weit verbreitet und tracken nicht nur Schritte, sondern können auch als Fitness-Trainer fungieren und ihren Träger:innen einen Trainingsplan erstellen. Der Spitzensport nutzt schon lange technische Neuerungen, um Leistung zu optimieren. Nun hat die Selbst-Optimierung auch den Hobbysport erreicht. Was macht das mit uns, wenn aus Spaß am Laufen numerische Stellen werden? Werden wir irgendwann nur noch von KI-Fitness-Apps trainiert?

Von allen möglichen Bewegungs- und Fitness-Trackern ist die Smartwatch der wohl am meisten genutzte, sagt Professor Olaf Ueberschär. Er leitet den Fachbereich Biomechanik-Sporttechnologie am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig und ist Professor für Mensch-Technik-Interaktion an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Dort beschäftigt er sich mit der Erfassung und Optimierung von menschlichen Bewegungen, auch anhand von Wearables wie etwa Smartwatches.

200 Meter können die Uhren auf zehn Kilometer abweichen.

Die Uhren können heute nicht nur Vitaldaten wie die Pulsfrequenz erfassen, sondern auch ein Bewegungsprofil erstellen. Trainiert werden sie über Daten, die über das reine Training hinausgehen, erklärt Ueberschär. „Auch der Alltag ist wichtig. Wie viele Sitz- und Ruhephasen habe ich etwa? Die körperliche Belastung ist eine ganz andere, wenn ich vor dem Laufen zehn Stunden gesessen habe, oder aber in der Logistik ununterbrochen auf den Beinen war“, sagt er.

Die Ergebnisse werden dann auf einen größeren Server hochgeladen und mit den Daten der vielen anderen Nutzern verglichen, dann wird nach Korrelationen gesucht. „Wenn das für 90 Prozent der Bevölkerung zutrifft, dann auch für das eine Individuum“, sei die Logik dahinter, so der Biomechaniker. Nutzer:innen sehen nur das Ergebnis auf dem Display: „Vorschlag für heute: 30 Minuten laufen mit fünf Minuten pro Kilometer.“

Doch blind vertrauen sollte man den Anzeigen nicht: „Was einem eine Uhr vorschlägt, kann auch kompletter Unfug sein“, sagt Ueberschär. Mit seinem Team hat er verschiedene Modelle getestet, darunter auch die bekannten von Garmin und Strava. Teilweise kommt er auf eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 50 Prozent – vor allem dann, wenn die Uhr nicht die ganze Zeit, sondern nur zum Training am Handgelenk sitzt.

Am genauesten messen die Uhren Distanzen, aber auch hier können sie bis zu 200 Meter auf zehn Kilometer abweichen. „Für einen Marathonläufer ist das viel. Rein Technikgläubige laufen etwa noch extra 100 Meter über das Ziel hinaus, weil die Uhr nur 9,9 Kilometer anzeigt“, sagt Ueberschär. Noch ungenauer wird es bei den Vitalfunktionen wie die Herzfrequenz. Die Uhr könne nicht einwandfrei zwischen Erschütterungen und Puls unterscheiden.

Es gibt keinen Grund, warum man ausschließen sollte, dass eine KI der alleinige Trainer wird. Olaf Ueberschär, Professor für Mensch-Technik-Interaktion

„Manche trainieren dann eine Woche nicht und haben wirklich Angst, weil die Uhr ihnen eine viel zu hohe Frequenz diagnostiziert hat“, sagt der Professor. Er nannte das anfangs scherzhaft „Morbus Garmin“. Aber es gebe mittlerweile auch Fälle, bei denen so ein Vorhofflimmern am Herz entdeckt wurde. Gute Uhren könnten tatsächlich helfen, gewissen Krankheiten vorbeugen.

Radfahren, Jogging, Karate – und die KI ist immer dabei. © Getty Images/Getty Images/iStockphoto

Das Hauptproblem sieht Ueberschär eher darin, dass viele diese Uhren mit viel zu wenig oder gar keinem Wissen über die Hintergründe nutzen – und die Geräte wiederum auch keinen Warnhinweis versenden, dass es Messfehler geben könnte. Das kann zu psychischen Belastungen führen.

„Wenn du zum Beispiel denkst, du warst heute richtig gut drauf und hast dich gesteigert, und die Uhr dir dann aber sagt, dass es eine deiner schlechtesten Leistungen war, ist das eine bittere Enttäuschung und kann sehr demotivierend wirken“, sagt Ueberschär. Aber diese verbissene Fraktion, wie er sie nennt, macht vielleicht zehn Prozent der Nutzer:innen aus, schätzt der Professor. „Entscheidend ist, dass wir uns überhaupt sportlich betätigen, neben unserer meist sitzenden Tätigkeit.“ Und da könnte so eine Uhr durchaus motivieren: „Viele sehen auf einmal, dass sie vielleicht nicht joggen waren, aber so viel beim Einkaufen und im Alltag herumgelaufen sind, dass sie trotzdem ihre 10.000 Schritte voll haben“, sagt Ueberschär.

Vermehrte Sportsucht durch Fitness-Apps?

Oliver Stoll ist da skeptischer. Der Sportpsychologe hat lange im Spitzensport gearbeitet, ist Professor für Sportpsychologie an der Universität Halle und hat aktuell eine Beratungsstelle in Leipzig. „Ich glaube, viele benutzen das eher als Monitoring-Tool, aber nicht als Hauptantrieb“, sagt er. Tatsächlich gibt es noch keine belastbaren Studien zum Einfluss von KI-Trainern auf Hobby-Sportler:innen. Er weiß nur, dass keine vermehrte Sportsucht,, die ein Resultat von getrackter Selbstoptimierung sein kann, aufgekommen ist.

„Wer ins Fitnessstudio geht, um soundso viel zu stemmen, macht das auch so. Der kann sich auch von einer KI Anweisungen geben lassen“, sagt Stoll. Bei jemandem, der Anerkennung und positives Feedback braucht, mag das anders ein, so der Psychologe. Aber es komme immer auf die Nutzung an. Ob Sportler:innen für sich die Daten ihrer Trainingseinheiten sammeln oder diese hochladen und sich wirklich komplett auf eine KI verlassen, die ihnen einen Plan erstellt.

Erste Ansätze für KI in Teamsportarten

Vor allem für Individualsportler:innen mag das sinnvoll sein. Aber auch für den Teamsport gibt es erste Ansätze, wie eine KI das Training optimieren kann. Aus dem Profifußball sind viele Anwendungen schon bekannt: KIs schlagen vor, welcher Spieler am besten für eine Mannschaft geeignet ist oder analysieren die Taktik des gegnerischen Teams. Erfolgreichstes Beispiel ist Jürgen Klopp. Er hat dem FC Liverpool zu einer Meisterschaft und einem Champions-League-Titel verholfen – zusammen mit einer KI.

Die „TacticAI“ hat Taktiken für Standardsituationen erstellt und vorgeschlagen, wie sich die Spieler bei Eckstößen positionieren sollten. Zuvor hatte sie 7176 Eckstöße analysiert, inklusive Spielerpositionen, -größe und -gewicht, wie das Wissenschaftsmagazin „NewScientist“ berichtet. So konnte die KI noch vor dem Schuss sagen, welcher Spieler wohl den Ball bekommen werde. Entwickelt wurde das System vor drei Jahren in Zusammenarbeit mit Google DeepMind, der KI-Abteilung des Tech-Giganten.

Auch im Breitensport könnte die Technologie unterstützen. Wie, das erforscht „fortiss“, das Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern. Mitte Januar 2024 startete es zusammen mit dem Münchner Unternehmen „Kinexon“ das Projekt „TrAIner“. Sie wollen in den nächsten zwei Jahren ein KI-System für die Spielerentwicklung im Basketball-Amateursport entwickeln, das aber auch bei anderen Teamsportarten eingesetzt werden kann.

Viel wichtiger als das letzte Prozent aus irgendwelchen Computern herauszukitzeln, ist, den Spaß an der Bewegung nicht zu verlieren. Olaf Ueberschär, Professor und Triathlet

„Hauptsächlich geht es um Bildverarbeitung“, sagt Julian Wörmann. Er ist Projektleiter von „TrAiner“ und stellvertretender Kompetenzleiter Machine Learning. Eine Kamera, die das ganze Feld überblicken kann, soll am Spielfeldrand aufgestellt werden. Nur dadurch sollte das System in der Lage sein, Spieler zu verfolgen, Wurfstatistiken und einzelne Spieleranalysen zu erstellen. „Wir suchen nach einer einfachen, kostengünstigen Lösung, damit es auch viele Vereine nutzen können“, sagt Wörmann. Er ist davon überzeugt, dass das Interesse daran sehr groß ist, das als unterstützende Maßnahme zu nutzen. Den eigentlichen Trainer ersetzen werde das aber nie. Es brauche immer die Übersetzung von der rein sachlichen Ebene in die emotionale. Das sei Aufgabe eines Menschen.

Anders sieht das im Individualsport wie etwa beim Laufen aus. „Es gibt keinen wissenschaftlich belastbaren Grund, warum man ausschließen sollte, dass eine KI der alleinige Trainer wird“, sagt Professor Ueberschär. Auch wenn er es für die nächsten 15 Jahre für unwahrscheinlich hält. „Die Wahrnehmung eines Coaches geht natürlich weit über Stoppuhr und Kilometerstände hinaus. Ein guter Trainer besitzt neben exzellentem Fachwissen auch soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz und sieht die Sportler gesamtheitlich als Menschen mit Persönlichkeit“, sagt er.

So merke er, wenn einer am Wettkampftag eher nervös ist oder gerade Beziehungsprobleme hat. Und es komme hinzu, dass viele lieber einem Menschen vertrauen, der selbst Erfahrungen in dem Sport gemacht hat, als einer Maschine, egal, wie gut sie etwas berechnen kann. Zumindest noch.

Aber auch in ihrem aktuellen Stand nutzen sehr viele im Breitensport bereits eine KI, sagt Ueberschär. „Eigentlich jeder mit einer gewissen Zielstrebigkeit, auch wenn das nur seine 10.000 Schritte am Tag sind.“ Ueberschär ist selbst begeisterter Triathlon-Läufer und rennt immer mit einer Uhr am Arm. Die Trainingspläne erstellt er sich aber selbst. „Viel wichtiger als das letzte Prozent aus irgendwelchen Computern herauszukitzeln, ist, den Spaß an der Bewegung nicht zu verlieren“, sagt er.