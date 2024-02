Hype um Taylor Swift in der NFL Wie die Pop-Ikone den Football revolutioniert hat

Man hätte es bereits im Jahr 2009 ahnen können. Schon damals gab es erste Anzeichen, dass Taylor Swift irgendwann laut jubelnd in der VIP-Lounge eines Football-Stadions stehen, ihren Partner anfeuern und mit ihm eine filmreife Romanze erleben würde.

In diesem Jahr brachte die Pop-Ikone nämlich ihren Song „You Belong With Me“ raus. In dem Musikvideo verliebt sie sich in der Highschool in einen Footballer, der sie zunächst nur als gute Freundin sieht, aber schließlich erkennt, dass auch er romantische Gefühle hegt. Man könnte sagen: Taylor Swift manifestierte damals jenen Traum, den sie heute lebt.

Immer wieder lassen sich Fans kreative Slogans in Anlehnung an die Songs von Taylor Swift einfallen. © IMAGO/USA TODAY Network

An ebenjenes Musikvideo dürften sich zahlreiche Swifties, also Anhänger*innen Taylor Swifts, am 24. September 2023 erinnert haben. An diesem Tag traten in der National Football League (NFL) die Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears an.