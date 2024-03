„Ihm steht eine große Zukunft bevor“ Timothée Carle und sein letzter Kampf mit den BR Volleys

So ganz hat Frankreich Timothée Carle nie losgelassen, vor allem kulinarisch. Wenn der Außenangreifer nicht gerade Bälle über das Netz hämmert, dann geht er am liebsten in ein französisches Restaurant in Charlottenburg. Manchmal holt er sich auch am Savignyplatz einen Kaffee und genießt die Sonne oder fährt nach Mitte, um an der Spree entlangzuschlendern. All das sind Rituale, die der 28-jährige Franzose vermissen wird, wenn er Berlin am Ende der Saison verlässt.

Denn wie die Volleys bekannt gegeben haben, müssen sie in der kommenden Saison auf Carle verzichten, nachdem dieser vier Jahre in Berlin gespielt hat. Wohin er geht, ist noch nicht offiziell bekannt. Die Plattform Dyn, auf der die Bundesliga-Spiele übertragen werden, sprach von einem polnischen Spitzenklub.

„Ich werde viele Dinge vermissen“, erzählt Carle, „zum Beispiel den Lifestyle der Stadt. Man kann jederzeit etwas unternehmen, egal ob Tag oder Nacht.“ Am meisten werde ihm allerdings der Klub fehlen. Mit Teamkollegen wie Cody Kessel oder Adam Kowalski hat er viele Jahre verbracht und mehrere Titel gewonnen.

„Am besten gefallen hat mir die Organisation des Vereins. Alles ist hier an seinem richtigen Platz und funktioniert gut“, so Carle. „Manager, Staff, Spieler und Trainer haben einen guten Draht zueinander.“

Bei den Fans kommt Carle besonders gut an. Wenn er einen wichtigen Punkt macht, ertönen häufig französische Lieder über die Lautsprecher. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League wurde er immer wieder zum wertvollsten Spieler gewählt. „Die Fans werde ich besonders vermissen. Die Atmosphäre in der Max-Schmeling-Halle war immer echt verrückt. Die Volleys sind einer der wenigen Klubs, deren Halle immer gut gefüllt ist. Das ist in Europa etwas Besonderes.“

Ich habe zu Tim gesagt: Du musst größer denken. Kaweh Niroomand, Manager der Volleys

An ein Spiel erinnert er sich bis heute besonders gern zurück. Das war 2022, als die Volleys in der Finalserie erst mit 0:2 zurücklagen, sich aber zurückkämpften und schließlich mit 3:2 Meister wurden. „Das war der stressigste und zugleich schönste Moment in meiner Karriere“, sagt Carle. „Wir hatten eine schwere Saison mit vielen Hochs und Tiefs. Da war das eine tolle Belohnung.“ Nach der Corona-Pandemie war es überdies das erste Mal, dass Carle vor ausverkaufter Halle spielte.

Carle hatte lange Probleme mit seiner Konstanz

Wenn man Carle heute auf dem Spielfeld beobachtet, dann tritt er meist selbstbewusst auf und zeigt Emotionen. Das war nicht immer so. Anfangs wirkte er zurückhaltend und eher still. „Ich muss mich sehr wohlfühlen, damit ich ganz ich selbst sein kann. So ein Umfeld habe ich in Berlin gefunden.“

Er selbst habe bei seiner Vertragsunterzeichnung 2020 nicht geglaubt, dass er so lange für die Volleys aufschlagen würde. „Aber es fühlte sich jedes Jahr aufs Neue richtig an, zu verlängern. Und genauso richtig fühlt es sich jetzt an, den Klub zu verlassen und den Kreis zu schließen – auch wenn es schwer ist.“

Einer, der Carle über die Jahre beobachtet hat, ist Manager Kaweh Niroomand. „Wir haben Tim damals geholt als jemanden, der Schlagstärke hat und ein angriffsorientierter Spieler ist.“ Lange Zeit habe er Probleme gehabt, konstant auf dem gleichen Niveau zu spielen. „Bezirksliga und Weltmeisterschaft lagen da nah beieinander“, erinnert sich Niroomand. Immer wieder habe es Carle an Selbstvertrauen gemangelt und er habe Schwierigkeiten gehabt, sich aus kleinen Tiefs herauszuholen.

Das ist nun anders. Bei den Volleys gehört er längst zu den Führungsspielern und auch bei der französischen Nationalmannschaft gelang ihm im vergangenen Sommer der Durchbruch. „Ich habe zu Tim gesagt: Du musst größer denken. Dein Anspruch muss es sein, der beste Angreifer der Bundesliga zu werden und bei Olympia auf der Matte zu stehen.“

Diesen Rat hat Carle sich offenbar zu Herzen genommen und sucht nun die nächste, größere Herausforderung. „Er ist im besten Alter, um den nächsten Schritt zu machen. Ihm steht eine große Zukunft bevor“, so Niroomand.

Bevor es aber soweit ist, möchte Carle noch einmal den Titel holen. In der Halbfinal-Serie im Modus „Best of five“ sind die Volleys gegen die SVG Lüneburg gefragt. Das erste Spiel findet am Mittwochabend daheim statt (19.30 Uhr). Und vielleicht schafft eines der Spiele es ja auch auf Carles Liste der besten Momente in Berlin.

