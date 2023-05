Im Rahmen der VELOBerlin Das Airfield Race kehrt auf das Tempelhofer Feld zurück

Für Berlins Radsportler:innen geht es am Wochenende auf dem Tempelhofer Flugplatz im wahrsten Sinne des Wortes rund. Der Berliner Radsport-Verband richtet auf einem zehn Kilometer langen Rundkurs die Landesverbandsmeisterschaften im Einzelzeitfahren und Straßenrennen aus. Eingebettet sind die Titelkämpfe der verschiedenen Altersklassen am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in die Fahrrad-Messe „VELOBerlin“.