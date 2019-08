Heute schließt in England das Transferfenster. Der „Deadline Day“ ist auf der Insel ein großes Ding, einen Tag vor dem Auftaktspiel in der Premier League eröffnet er sozusagen die neue Saison. Klingt logisch, ist aber kompliziert. Denn das Fenster steht auch morgen noch offen, allerdings nur nach außen. Bedeutet, dass die englischen Klubs aus den beiden höchsten Spielklassen dann nur noch Profis abgeben können, zum Beispiel nach Spanien, Italien, Frankreich oder Deutschland. Dort nämlich endet die Wechselfrist erst am 2. September.

Dass es in den europäischen Topligen kein einheitliches Transferfenster gibt, ist mindestens mal verwirrend – und ein alter Hut. „Es ist seltsam, dass die Saison beginnt, du für einen Klub spielst, dann wechseln kannst und einfach für den nächsten spielst“, sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin schon vor zwei Jahren und kündigte damals Gespräche an. Die haben allerdings nicht viel gebracht, wohl auch, weil es Widerstand aus den Ligen gab, in denen die Saison später startet.

Im Falle des FC Bayern München führt das aktuell zu einer paradoxen Situation. Eigentlich würden die Münchner gern Leroy Sané von Manchester City verpflichten. Ob es dazu kommt, hängt auch davon ab, ob der Englische Meister noch einen adäquaten Ersatz für seinen deutschen Nationalspieler auftreiben kann. In dieser Hinsicht tickt die Uhr. Die Verletzung von Sané am vergangenen Wochenende im Supercup gegen den FC Liverpool hat die Sache noch einmal zusätzlich erschwert. Wenn City noch am Donnerstag einen neuen Außenstürmer holt, kann das nämlich auch damit zu tun haben, dass Sané lange ausfällt. In einigen deutschen Medien wird schon über einen Kreuzbandriss spekuliert, eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Der „Deadline Day“ ist bei allem Unterhaltungswert in dieser Form eine Farce. Gerade weil es in den großen Fußballligen Europas um so viel Geld geht, erstaunt die Tatsache, dass es in Sachen Wechselfrist keine einheitlichen Regelungen gibt. Dabei ist die englische Variante durchaus sinnvoll, Transfers nach dem Beginn einer Saison sind nicht nur für Mitspieler des Kicker-Managers eher semioptimal. Auch die von Bundesliga-Trainern noch lange nach dem 3. Spieltag häufig beschriebenen „Anpassungsprobleme“ wären damit keine dauerhaft plausible Ausrede für schwache Leistungen mehr.

Mehr zum Thema Wechsel nach München Leroy Sané soll sich entschieden haben - FC Bayern dementiert

In der Uefa ist Fußball eine Wissenschaft, so gibt es für die Champions League einen auf die Sekunde getimten Ablaufplan vor jedem Spiel. Warum es da so schwierig ist, eine europaweite Regelung zu verabschieden, erschließt sich dem normalen Fan kaum. Immerhin kommt er so in den Genuss von gleich mehreren Deadline Days. Den letzten gibt es in Europa in diesem Jahr übrigens am 22. September in Portugal. Es dürfte ein großer Tag in der Primeira Liga werden.