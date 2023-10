Interview mit BFC-Trainer Dirk Kunert „Ich bin Herthaner, weil ich im Westen groß geworden bin“

Dirk Kunert, seit Sie Trainer in Hohenschönhausen sind, hat der BFC Dynamo kein Spiel mehr verloren. Wie fühlt sich das an?

Das fühlt sich natürlich gut an. Es ist nie leicht, während einer Saison als Trainer zu kommen. Man kennt die Jungs und die Umstände nicht, die man vor Ort vorfindet. Aber die Jungs haben es mir sehr leicht gemacht. Die Mannschaft ist willig, sich jeden Tag zu verbessern. Der Spirit und Teamgeist sind super. Auch der Rest des Vereins hat mir einen guten Einstieg verschafft.