Interview mit Ski-Olympiasiegerin „Es sollte nicht immer extremer und spektakulärer werden“

Frau Rebensburg, ist Deutschland Ihrer Meinung nach noch eine Skisport-Nation?

Der Skisport ist in Deutschland kein Massenphänomen, aber ich glaube schon, dass der Wintersport im Allgemeinen und der Skisport im Speziellen eine große Rolle spielt. Es ist wichtig, dass man die richtigen Zugpferde hat, die das Interesse hochhalten, beziehungsweise überhaupt erst wecken können. In diesem Punkt hat in den letzten Jahren etwas gefehlt.