Jordan Henderson und Saudi-Arabien Wie Englands Fußball mit dem Nationalspieler umgeht

Nach fünf Spielen in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 steht England an der Spitze der Gruppe C und hat am kommenden Dienstag im direkten Duell mit Italien die Möglichkeit, den Vorsprung auf in der Tabelle auf sechs Punkte auszubauen. Das Ticket für das Turnier im nächsten Sommer in Deutschland wäre damit praktisch schon sicher. Doch obwohl die Engländer vor einer weiteren souveränen Qualifikation stehen, sieht sich Trainer Gareth Southgate weiterhin mit Fragen zu seiner Kaderzusammenstellung konfrontiert. Diesmal geht es um seinen Vizekapitän Jordan Henderson und die Frage, ob er es nach seinem umstrittenen Abgang nach Saudi-Arabien im Sommer noch verdient hat, für sein Land aufzulaufen.