Kaderumbruch beim SC Potsdam Das Problem mit der Volleyball-Bundesliga

Eigentlich schaut Riccardo Boieri nicht die Spiele der Volleyball-Nationalteams. In diesem Sommer ist aber alles ein bisschen anders bei dem gebürtigen Italiener, der seit 2019 Co-Trainer beim SC Potsdam war. Denn vor wenigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass er in der kommenden Saison Cheftrainer wird. Und so verbringt Boieri nun einen Großteil der Zeit damit, die Spiele der Nations League zu schauen, bei denen einige seiner Spielerinnen vertreten sind. So spielen etwa Anastasia Cekulaev und Antonia Stautz beim deutschen Nationalteam.