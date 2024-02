Kampf ums Viertelfinale der Champions League So will der SC Potsdam das schier Unmögliche schaffen

Der Motivationsschub kam zum richtigen Zeitpunkt. Nachdem die Volleyballerinnen des SC Potsdam in der vergangenen Woche noch 0:3 gegen MTV Stuttgart in der Champions League verloren hatten, glückte am Wochenende die kleine Revanche. Mit 3:0 setzte sich das Team von Cheftrainer Riccardo Boieri in der Bundesliga auswärts durch.

Nun sind die Hoffnungen groß, dass im Rückspiel der Play-offs in der Champions League ein Coup gelingt. „Das war richtig cool“, sagt Mittelblockerin Anastasia Cekulaev. „Wir haben gesehen, dass wir Stuttgart schlagen können. Und das wollen wir noch einmal schaffen.“