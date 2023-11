Kein Schritt zurück Potsdams Sauter sucht Herausforderung in Hamburg

Wenn Moritz Sauter über die vergangenen Wochen spricht, fällt ein Wort besonders häufig: „verrückt“. Wer kann in seinem Alter schon behaupten, in Saudi-Arabien bei der Klubweltmeisterschaft gespielt zu haben? Wer hat da schon gegen den FC Barcelona antreten dürfen oder in der emotionsgeladenen Halle von Dinamo Bucaresti bestehen können? Wer hat die Möglichkeit, sich vom MVP der letzten Weltmeisterschaft, Mathias Gidsel, Tricks abzuschauen?