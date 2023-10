Kleine Hallen und große Gegner Diese Prüfungen muss der SC Potsdam bewältigen

Viel Zeit, um sich auszuruhen, blieb den Volleyballerinnen des SC Potsdam nicht. Nachdem sie sich am Sonntag souverän mit 3:0 gegen VC Neuwied 77 durchgesetzt hatten, stand bereits am Montag die nächste Trainingseinheit auf dem Programm. Dafür wurden die Spielerinnen in Gruppen eingeteilt, die abwechselnd Balltraining und Krafttraining machten. „Das ist ein normaler Arbeitstag“ erklärte Cheftrainer Riccardo Boieri, der in Gedanken bereits bei den kommenden Spielen war.