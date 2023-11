Kolumne „Losgelaufen“ Lauftreff für Beinamputierte – wieder den Wind spüren

Schnell laufen, den Wind im Gesicht und auf der Haut spüren. Ein Gefühl, das immer noch am schönsten ist, wenn man es gemeinsam erleben darf. So gesehen beim Lauftreff in Frankfurt. Treffen am Sportplatz, gemeinsames Aufwärmen, ein bisschen Dehnen und Stabis, Lauf-ABC und einfach locker joggen. Gemeinsames Fachsimpeln, Ideen und Übungen austauschen, gemeinsam lachen. Ende September hatte ich die Ehre, dort dabei zu sein. Es ist ein etwas anderer Lauftreff, wenn er auch dasselbe Ziel verfolgt wie all die anderen Laufgruppen im Land.