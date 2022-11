Kolumne „Losglaufen“ Das Gefühl von Freiheit

Laufen ist ein schöner Sport, weil er so variabel ist. Gesellige suchen sich eine Laufgruppe, Ambitionierte jagen mit Hilfe der Smartwatch nach Bestzeiten, Gestresste saugen unterwegs die Waldluft nur so in sich auf. Und dann gibt es da noch eine Freundin. Sie ist eigentlich Sprinterin, im Sommer ist sie auf internationalen Wettkämpfen zu finden und im Winter bei ihrer Trainingsgruppe. Durch einsame Dauerläufe hat sie ihre Lust am Laufen wiederentdeckt und auch die Liebe dazu, manchmal mit sich selbst allein zu sein. Das hier ist Neles Geschichte.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden