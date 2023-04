Kolumne zur Premier League Showdown bei Manchester City

Das Finale der Premier League steht bevor, nach diesem Wochenende hat die LIga ihren Blockbuster. Arsenals Reise zu Manchester City am Mittwoch gilt als das Spiel der Saison, als das potenzielle Titelentscheidungsspiel. Der Vorsprung der Gunners an der Tabellenspitze wurde kleiner, aus acht Punkten Vorsprung wurden inzwischen nur noch fünf. City klopft an die Tür.