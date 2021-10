Deutsche Hooligans haben vor dem Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen in der belgischen Stadt randaliert. Eine Hooligan-Gruppe habe am Donnerstagnachmittag eine Antwerpener Fan-Bar angegriffen, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Die Terrasse des Cafés wurde demnach zerstört. Die Polizei sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Mehrere Personen seien festgenommen worden.

Dem Sender VRT zufolge randalierten Frankfurt-Anhänger auch am Vortag schon in der nordbelgischen Hafenstadt. Die Polizei habe Dutzende von ihnen festgenommen. Sie sollten bis Spielende in Gewahrsam bleiben. Der Fußball-Bundesligist aus Frankfurt spielt am Donnerstagabend in der Gruppenphase der Europa League gegen Royal Antwerpen. (dpa)