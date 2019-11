Wer Jérôme Boateng gesehen hat, wie der zum Gegner hingegangen ist, so tumb, ein Spieler dieser Erfahrung; oder Serge Gnabry bei der Ballannahme - die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt. Deswegen ist es am Ende so schnell gegangen. Und Niko Kovač ist erfahren, ist selbst ausgebufft, er wusste: Da geht jetzt nichts mehr. Wird aber schwer für den nächsten Trainer. Drum der dringende Appell an die Spieler, wortgleich wie bei Carlo Ancelotti.

Dabei hat Kovač das getan, was er tun sollte: Umbruch einleiten. Er hat dabei logischerweise die Hierarchie der alternden Stars zerstört, Arjen Robben und Franck Ribéry ersetzt, Jérôme Boateng auf die Bank etc. Und jetzt steht er da, der FCB: am Abgrund. Schuld von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dem vor allem, und dem überforderten Hasan Salihamidžić.

Wetten, dass Rummenigge Massimiliano Allegri will? Er hat seit seiner Italienzeit ein Faible für die. Allegri wird dann auch scheitern. An den Besserwissern Rummenigge und Hoeneß und dem mittelmäßigen Kaderplaner Salihamidžić.