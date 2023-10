Legende Benny Wendt im Interview „TeBe ist immer meine Nummer eins“

Vor der Saison 1976/77 hat Tennis Borussias Trainer Rudi Gutendorf gesagt: „Jetzt will keiner mehr zu uns kommen, weil uns schon alle als potenziellen Absteiger sehen.“ Zwei Wochen später sind Sie gekommen. Was war dafür ausschlaggebend, Herr Wendt?

Ich hatte in Köln eine schwere Zeit. Ich hatte immer gut trainiert und war vorbereitet, aber wir hatten sehr viele gute Spieler, zum Beispiel Hannes Löhr. Dann kam Hennes Weisweiler als Trainer und ich sollte verliehen werden. Als ich hierhergekommen bin, habe ich auf Anhieb gemerkt: Das passt.