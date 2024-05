Leverkusen kurz vor zweitem Titel Was die Statistiken sagen

Atalanta Bergamo vs. Bayer 04 Leverkusen. Eine überraschende, aber spannende Paarung, mit der wohl die wenigsten zu Saisonbeginn gerechnet haben. Der frisch gekürte Deutsche Meister spielt heute Abend um 21:00 (Live bei RTL) gegen den Liverpool-Schrecken Atalanta Bergamo. In der Dublin-Arena hat Bayer die Chance, den zweiten Titel der Saison klarzumachen. Das Team von Xabi Alonso gilt als klarer Favorit. Atalanta, einst mittelklassig, spielt seit einigen Jahren an der Spitze der Serie A mit und zumindest die Statistiken sprechen nicht völlig gegen sie.

Nationale Saisonleistung:

Atalanta Bergamo: steht nach Saisonende auf dem 5. Platz der Serie A. 56% aller Spiele konnten gewonnen werden.

Bayer Leverkusen: steht nach Saisonende auf Platz 1 der Bundesliga und gewinnt damit zum allerersten Mal den deutschen Titel. 82% aller Spiele wurden gewonnen.

0:1

Leistungen in der Europa League:

Atalanta Bergamo: sieben Siege, vier Remi, 1 Niederlage (2,08 Punkte pro Spiel)

Bayer Leverkusen: neun Siege, drei Remis, 0 Niederlagen (2,5 Punkte pro Spiel)

0:2

Offensive und Defensive in der Europa League:

Atalanta Bergamo: 22 Tore, 8 Gegentore

Bayer Leverkusen: 31 Tore, 10 Gegentore

0:3

Topscorer:

Atalanta Bergamo: Teun Koopmeiners mit 48 Toren wettbewerbsübergreifend

Bayer Leverkusen: Victor Boniface mit 33 Toren wettbewerbsübergreifend

1:3

Marktwert:

Atalanta Bergamo: Der aktuelle Marktwert der Italiener beträgt insgesamt 339 Millionen Euro. Als wertvollster Spieler gilt der 20-jährige Innenverteidiger Giorgio Scalvini mit 45 Millionen Euro.

Bayer 04 Leverkusen: Der Kader der Leverkusener soll rund 594 Millionen Euro wert sein. Der mit Abstand wertvollste Spieler ist der offensive Mittelfeldspieler Florian Wirtz mit 110 Millionen Euro.

1:4

Vorherige Duelle:

Im Europa League Achtelfinale 2022 gewann Atalanta beide Spiele (0:1)/(3:2) und konnte ins Viertelfinale einziehen.

2:4

Gesamtbilanz gegen Deutsche/Italiensche Mannschaften:

Atalanta Bergamo: Drei Siege, drei Remis, zwei Niederlagen (1,5 Punkte pro Spiel)

Bayer Leverkusen: Sieben Siege, sieben Remis, zwölf Niederlagen (0,9 Punkte pro Spiel)

3:4

Trainer:

Atalanta Bergamo: Gian Piero Gasperinis ist seit 30 Jahren Fußballtrainer. Seine größten Erfolge als Trainer sind der Aufstieg in die Serie B (2003/04) und Aufstieg in die Serie A (2006/07). 2019 und 2020 wurde er zu Italiens Trainer des Jahres gewählt.

Bayer Leverkusen: Xabi Alonso ist seit sechs Jahren Trainer. Sein größter Erfolg ist der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024.

3:5

Und nicht zu vergessen: Tore nach der 85. Spielminute in der Europa League:

Atalanta Bergamo: 2 Tore

Bayer Leverkusen: 8 Tore

3:6

Im direkten Duell gewinnt Leverkusen 3:6. Wenig überraschend, denn zumindest statistisch gesehen, sind sie aktuell das beste Team Europas. Inwiefern das Zahlen-Duell sich verwirklicht und Leverkusen den nächsten Titel einfährt oder ob Atalanta für die nächste Mega-Überraschung sorgt, zeigt sich heute Abend um 21:00 Uhr.