Lionel Messi krönt seine beindruckende Karriere Aufgefahren in den Olymp

Lionel Messi hat mit seinen 35 Jahren vermutlich alles mitgemacht, was man als Fußballprofi mitmachen auch. Selbst die Zeremonie, in deren Mittelpunkt er am Sonntagabend steht, kennt er schon. Nur dass diesmal alles anders ist.

Anders als vor acht Jahren, als Messi ebenfalls allein die große Bühne galt, weil er als bester Spieler der Weltmeisterschaft in Brasilien mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet wurde. Keine Regung war damals auf seinem Gesicht zu sehen. Er war der Beste – und eben doch nur Zweiter. Am Ende stand Messi im Maracana-Stadion auf dem Rasen und musste zu den jubelnden Weltmeistern aus Deutschland emporschauen.

Acht Jahre später, im Lusail-Stadion, bekommt Messi das Lächeln gar nicht mehr aus dem Gesicht. Als er mit dem Goldenen Ball in der Hand das Podium verlässt, streichelt der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft dem goldenen WM-Pokal über den Scheitel, dann küsst er ihn. Es ist nicht das Ende wie damals in Rio. Es ist erst der Anfang.

„So oft habe ich davon geträumt, so sehr habe ich es mir gewünscht. Ich kann es immer noch nicht glauben“, schreibt Messi später am Abend auf seinem Instagram-Account. Und im Fernsehen sagt er: „Ich wusste, dass Gott mir diesen Titel schenken wird.“ Nicht den Goldenen Ball. Sondern den goldenen WM-Pokal.

So oft habe ich davon geträumt, so sehr habe ich es mir gewünscht. Lionel Messi über den Gewinn der Weltmeisterschaft

Ob Gott wirklich seine Füße im Spiel gehabt hat, das ist vor allem eine Glaubensfrage. Aber auch wenn man nicht an die Existenz höherer Mächte glaubt: Es fällt schwer, im Ausgang des WM-Finales nicht etwas Deterministisches zu erkennen. War nicht seit Tagen und Wochen alles für genau dieses Szenario bereitet?

Am 16. Juni 2006 hat Lionel Messi sein erstes WM-Spiel bestritten. In der Arena Auf Schalke wurde er eine Viertelstunde vor Schluss beim Gruppenspiel gegen Serbien-Montenegro eingewechselt. Drei Minuten später bereitete der damals 19-Jährige das 4:0 durch Hernan Crespo vor, kurz vor Schluss traf er zum 6:0-Endstand. Lionel Scaloni, seit Sonntag Weltmeistertrainer wie seine Landsleute Cesar Luis Menotti und Carlos Bilardo, saß bei dieser Begegnung als Spieler mit ihm auf der Ersatzbank.

WM-Debüt auf Schalke

Katar ist für Messi, der den globalen Fußball anderthalb Jahrzehnte dominiert hat, die fünfte WM-Endrunde. Und es ist vom ersten Tag an klar, dass sie seine letzte Chance ist, sich mit dem größten und wichtigsten Titel im Weltfußball zu krönen. „Es ist kein Geheimnis, dass ich meine Karriere mit diesem Pokal beenden wollte. Ich hätte nicht um mehr bitten können. Ich danke Gott“, sagt er nach dem Endspiel.

Das Finale in Lusail ist das 26. WM-Spiel des Argentiniers. Damit zieht er am bisherigen Rekordhalter Lothar Matthäus vorbei. Aber bis Sonntag hatte der Deutsche ihm immer noch etwas Entscheidendes voraus: den WM-Titel. Dass es nicht so bleiben soll, dafür tut Messi alles, was in fortgeschrittenem Alter noch in seiner Macht steht.

26 WM-Spiele hat Messi jetzt bestritten. Es ist ein neuer Rekord.

Natürlich ist er nicht mehr so flink unterwegs wie mit Mitte 20, aber noch immer lenkt er das Spiel seines Teams, manchmal aus dem Fußgelenk wie vor dem 2:0 der Argentinier im Finale gegen Frankreich, das sein alter Kompagnon Angel di Maria erzielt. Dem Torschützen kommen anschließend die Tränen.

Kaum zu glauben, aber bei seinen ersten vier WM-Teilnahmen ist Lionel Messi in den K.-o.-Spielen kein einziges Tor gelungen; in Katar trifft er in jeder Runde. In fünf der sieben Turnierspiele erzielt er zudem das 1:0 für seine Mannschaft, unter anderem im Halbfinale und im Finale. Im Endspiel legt er in der Verlängerung das 3:2 nach, nachdem die Argentinier ihren zwischenzeitlichen 2:0-Vorsprung innerhalb von nur 95 Sekunden verspielt haben. An ihm liegt es nicht, wenn es doch wieder schief gehen sollte. Aber es geht nicht schief. Es soll nicht schief gehen.

Auf Schalke fing alles an. Messi bei seinem ersten WM-Spiel 2006. © imago/Xinhua

Auch angesichts der Vorgeschichte ist es kaum möglich, sich dem Zauber Messis bei dieser WM zu entziehen. Thomas Broich, ein kluger, analytischer Kopf, gerät als Co-Kommentator der ARD nach dem 1:0 gegen Frankreich ins Schwärmen: „Das ist unglaublich. Dieser Mann ist ein Phänomen.“ Er spricht über einen Elfmeter, den Messi verwandelt hat.

Die Heldenverehrung hat jetzt längst bizarre Züge angenommen. Die Zeitung „Olé“ aus Argentinien schreibt nach dem Gewinn des WM-Titels: „Ehre sei Gott, Ehre sei Messi.“

Lionel Messi hat sich am Sonntag nicht nur gekrönt, er ist gleich in den Olymp aufgefahren, um Pelé und Maradona Gesellschaft zu leisten. Aber wer ist denn nun der Größte aller Zeiten? Pelé, der drei Mal den WM-Pokal gewonnen hat? Maradona, der Argentinien zum bis Sonntag letzten Titel geführt hat, weil 1986 alles, was er tat, Hand und Fuß hatte? Oder doch Messi, der seine glänzende Karriere nun endgültig vergoldet hat?

Lionel Messi ist zumindest der perfekte Vertreter einer neuen Zeit. Einer Zeit, in der die globalen Helden noch ein bisschen größer sind, als sie es früher waren. Pelé hat 1977 in seiner Autobiografie einen Satz geschrieben, von dem man spätestens seit Sonntag nicht mehr sicher sein kann, ob er immer noch gilt: „Stars gewinnen kein Spiel, sondern Mannschaften.“

Zur Startseite