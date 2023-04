Lost Places mit dem Fahrrad entdecken Die Gravel-Community boomt

Sichere Radwege sind in der Hauptstadt trotz Mobilitätsgesetz kaum vorhanden. Die Situation ist im benachbarten Brandenburg zwar etwas besser, aber nach wie vor weit weg von optimal. Was liegt da näher, als das Heil in der Flucht zu suchen? Der moderne Radfahrer weicht aus, auf Schotter-, Wald- und Wiesenwege. Graveln heißt das Zauberwort.