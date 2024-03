Lucy Reuß über Albas große Titelchance „Es ist ein echtes Basketballfieber entstanden“

Frau Reuß, Sie sind 2014 als 17-Jährige aus Ludwigsburg zu Alba Berlin gewechselt und spielen Ihre zehnte Saison. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Spiel?

Ja, an die Anfänge erinnere ich mich noch ganz gut. Wir haben damals in der 2. Regionalliga gespielt, hatten viele Jugendspielerinnen, ein paar Abgezockte – das hat schon ziemlich gebockt. Wir sind dann auch gut durchmarschiert, das ging ruckzuck mit dem Aufstieg. Das letzte Spiel hatten wir in der Knaackstraße, in Albas Jugendhalle. Wir haben eine Mini-Medaille bekommen, haben uns alle gefreut, dass wir dieses erste Ziel erreicht haben. Das war total familiär.