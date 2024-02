„Manche Farben sehe ich nicht“ Handballer Jim Gottfridsson trotzt einer besonderen Herausforderung

Jim Gottfridsson ist ein Handballer, wie es sie nicht oft gibt. Seine bemerkenswerte Übersicht, sein schnelles Entscheidungsverhalten und seine körperliche Robustheit in Angriff wie Abwehr erheben den 31-Jährigen in den Kreis der besten Mittelmänner seiner Zeit. Vor dem Hintergrund, dass der Schwede eine Farbsehschwäche hat, ist das noch einmal umso bemerkenswerter.

„Ich weiß gar nicht mehr, wann genau ich das gemerkt habe, irgendwann in der Schule“, blickt Gottfridsson zurück. So endeten Dinge wie Malen nach Zahlen bei ihm selten, wie es die Anleitung vorgesehen hatte. „Da hatte der Baum braune Blätter und so etwas. Aber das ist einfach so. Manchen Farben sehe ich nicht. Es gibt Schlimmeres.“

Der Schwede kennt es nicht anders – und seinem Erfolg hat es nicht geschadet. Bereits als 21-Jähriger schaffte er den Schritt aus der Heimat, der traditionsreichen Handballstadt Ystad, zur SG Flensburg-Handewitt, wo er seit 2013 unter Vertrag steht. Meisterschale, DHB-Pokal, Champions League, EM-Titel sowie mehrfache Auszeichnungen bei internationalen Turnieren zum wertvollsten Spieler kann er mittlerweile in seiner Vita ausweisen.

Der Spielmacher hat gelernt, mit der speziellen Herausforderung umzugehen. Doch unproblematisch ist das nicht immer. Beim Anschauen von Spielwiederholungen beispielsweise, kann die Zuordnung der einzelnen Akteure schon einmal schwierig werden, weil sich die Trikotfarben zu wenig kontrastieren.

Einer von zwölf Männern haben ähnliche Probleme

„Ich fände es geil, wenn es wie in anderen Ligen für alle ein weißes Auswärtstrikot gäbe und dann ein anderes in der Vereinsfarbe“, regt Gottfridsson an. Auch bei der Platzierung von Werbebanden und dergleichen könnte seiner Meinung etwas mehr Rücksicht genommen werden.

„In der Pandemie war die Reklame oft auf der Tribüne. Das war so in meinem Sichtfeld, da sind die Trikots schon mal weggeflogen“, erklärt der Spielmacher, der dabei nicht nur an sich denkt. Einer von zwölf Männern und eine von 200 Frauen haben schließlich ähnliche Probleme wie er.

Für ihn persönlich heißt das, immer etwas genauer hinzuschauen. Das gilt bei der Videovorbereitung ebenso wie im Training. Denn da werden die Teams gerne anhand grellbunter Leibchen aufgeteilt, die sind für ihn kaum zu unterscheiden, sodass er den Ball dann vielleicht mit etwas weniger Geschwindigkeit oder verzögert spielt.

Dass Gottfridsson am Sonntag beim für die Champions-League-Qualifikation richtungsweisenden Liga-Duell des derzeit Dritten gegen den Tabellenführer aus Berlin (15 Uhr/ Dyn) aufgrund seiner Farbschwäche den einen oder anderen Pass vergibt oder der Gewohnheit wegen auf seinen Nationalmannschaftkollegen bei den Füchsen Max Darj spielt, hält er unterdessen für höchst unwahrscheinlich.

„Da braucht sich Berlin keine Hoffnung zu machen. Da achten unsere Betreuer gut drauf, damit das alles passt“, sagt Jim Gottfridsson. Seinen Durchblick soll bei dem Spitzenspiel nichts im Wege stehen.