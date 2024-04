„Match-Triathlon“ mit über 2000 Kilometern Strecke Darum spielt Tischtennismeister TTC Eastside drei Mal innerhalb von 44 Stunden

Die Rückrunde in der Tischtennis-Bundesliga bestand für den TTC Eastside bislang hauptsächlich aus langen Pausen. Mal waren es drei Wochen zwischen den Spielen, mal vier. So haben die Berlinerinnen seit Jahresbeginn ganze vier Partien ausgetragen, weniger als alle anderen Teams. Doch weil alle Begegnungen der Hauptrunde bis Sonntag über die Bühne gebracht werden müssen, kommt Bewegung in die Sache: Ab Freitag spielt Eastside drei Mal innerhalb von 44 Stunden.