Nach sportlicher Talfahrt Steffen Baumgart offenbar nicht mehr Trainer beim 1. FC Köln

Steffen Baumgart ist nach Medienberichten vom Donnerstag nicht mehr Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Das melden sowohl die „Bild“-Zeitung als auch der TV-Sender „Sky“.

Demnach sollen sich der 51-Jährige und die Vereinsführung einen Tag nach der 0:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin auf eine Trennung geeinigt haben. Wie die „Bild“-Zeitung weiter schreibt, sollen bei Baumgart selbst in den letzten zwei Wochen immer mehr Zweifel aufgekommen sein. Dazu habe ihm zuletzt der klare Rückhalt seiner Bosse gefehlt. Auf Nachfrage von Sky wollten sich weder Sport-Boss Christian Keller noch der Verein dazu äußern. Ein Nachfolger soll noch nicht feststehen.

Der 1. FC Köln steht zur Winterpause nach 16 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Bundesliga. Lediglich zehn Punkte holten die Kölner, nachdem sie in der vergangenen Saison noch europäisch gespielt hatten.

Baumgart hatte die Diskussion um seine Trainerposition am Mittwochabend selbst weiter angeheizt. „Es ist klar, in der Situation, in der wir sind, dass wir alles hinterfragen, auch den Trainer. Es geht nicht um meine Person, sondern es geht um die Gesamtheit und die sieht für uns nicht gut aus“, sagte der 51-Jährige.

Die Spieler hatten sich auch nach der Niederlage beim Abstiegskonkurrenten aus Berlin hinter Baumgart gestellt. „Klare Ansagen“ und eine „super Ansprache“ hatte beispielsweise Davie Selke dem Trainer attestiert. Eine Trennung sei kontraproduktiv, war den Worten des Stürmers zu entnehmen. Torwart Marvin Schwäbe beschrieb es ähnlich.

Ob er die Mannschaft noch erreiche, müsse ganz unabhängig von den freundlichen Worten der Spieler besprochen werden, sagte Baumgart am Mittwochabend. „Deswegen lasst uns die Diskussionen führen, bevor wir in irgendeine Richtung eine Antwort geben“, sagte er. Die Antwort ist bereits am Donnerstag gefallen. (dpa/Tsp)