Mehr Sichtbarkeit wagen Das Discover Football Festival

Ein Arbeiter nehme seine Frau ja auch nicht mit in die Fabrik, schoss der inzwischen verstorbene Nürnberger Mittelstürmer Heinz Strehl mal in den 60er Jahren zum Thema Frauen auf dem Fußballplatz treffsicher hinaus ins historische Aus. In Tagen wie diesen feiert die unter anderem mit dem Integrationspreis prämierte NGO Discover Football vom 16. bis 20. August im Willy-Kressmann-Stadion ihr 11. Frauenfußball-Kultur-Festival in Berlin.