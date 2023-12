Mein Spiel des Jahres Basketball-Krimi statt Erbsensuppe

Ich war schon sehr oft in der Sömmeringhalle. Vor knapp 15 Jahren habe ich dort mal selbst beim Hallenturnier der Berliner Sportjournalisten gekickt. An das Ergebnis habe ich keine genaue Erinnerung mehr, nur so viel: Die Ränge waren völlig leer, und gewonnen haben wir den Pokal erst Jahre später nach dem Umzug des Turniers nach Oranienburg. Aber in Charlottenburg gab es gute Erbsensuppe.

Serie „Mein Spiel des Jahres“ 2023 war ein Jahr voller spannender Spiele und mitreißender Entscheidungen im Berliner Sport. Unsere Autorinnen und Autoren waren bei vielen davon dabei. In der Serie „Mein Spiel des Jahres“ wollen wir Sie noch mal daran teilhaben lassen.

Später war ich jeden Winter ein- oder zweimal als Berichterstatter für die „Fußball-Woche“ vor Ort. Berlin-Liga, Finalrunde der U 15 oder U 17, Budenzauber halt – wobei es meistens eher Kampf als Magie war. Voll war die Halle dabei nie.