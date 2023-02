Meine Leidenschaft Hockey Eiserner Wille ist der Schlüssel zum Erfolg

Ich bin mit meinem Team dabei, eine Niederlage zu kassieren. Wir liegen mit einem Tor in Rückstand und die Uhr zeigt nur noch wenige Sekunden an. Wir müssen schnellstmöglich einen Angriff einleiten. Die Verteidigerin passt den Ball, ich laufe an und bekomme ihn sauber in meine Vorhand gespielt. Ich laufe, lasse zwei Gegnerinnen hinter mir und denke nur daran, dass ich auf keinen Fall den richtigen Moment des Abspiels verpassen darf. Ich sehe meine Mitspielerin am Pfosten stehen und lege ihn quer in den Schusskreis, sie nimmt ihn an, umspielt den Torwart und schießt ins Tor.

Alle Anspannung fällt von mir ab und ich genieße mit meinem Team das Gefühl, alles schaffen zu können, wenn wir daran glauben. Dass sich das ganze harte Training ausgezahlt hat und nicht umsonst war, die Zeit, die wir in so viele Einheiten investiert haben, sich gelohnt hat.

Hohe Anforderung an mich selbst

Sich einer Sportart wie dem Hockey zu widmen, ist nicht immer einfach. Es ist mit Ehrgeiz, Leistung und Talent verbunden. Viele haben das Bedürfnis, die Besten zu sein und es mit seiner Leistung so weit hoch wie möglich zu schaffen. Doch ich bin der Meinung, dass all das am Ende unwichtig ist und nicht ausreicht für den Erfolg, wenn das Team nicht zusammenhält. Wenn man einander nicht unterstützt, ist jedes noch so große Talent wertlos.

Die Autorin Clara Noll ist 14 Jahre alt und Nachwuchshockeyspielerin bei der Potsdamer Sport-Union 04. Zur Zeit macht sie ein Schülerpraktikum in der Sportredaktion beim Tagesspiegel.

Wir trainieren aktuell zwei bis dreimal pro Woche und absolvieren an den Wochenenden Spiele. Es ist nicht immer einfach, alles zu koordinieren. Bis nachmittags in die Schule zu gehen, dann weiter zum Training und am Abend noch die Hausaufgaben für den nächsten Tag zu machen. Doch es lohnt sich fast immer.

Beim Trainieren kann ich alles kurz vergessen, den Kopf freibekommen von unerwünschten Gedanken und Ängsten. Auch wenn mir das Trainieren und die Spiele mit meiner Mannschaft Spaß machen, bin ich mir nicht immer sicher, ob der Sport letztlich wichtig genug für mich ist oder ob ich meine Zeit nicht lieber anders nutzen sollte. Doch wenn wir dann in letzter Sekunde noch ein Unentschieden oder einen Sieg erringen, spricht das dafür, dabei zu bleiben.

Alle sind wichtig, keiner darf fehlen

Hockey basiert auf Schnelligkeit, Reaktion und klugen Entscheidungen. Verteidigung und Angriff sind eng mit einander verwoben. Wird in der Verteidigung der Ball gewonnen, kann es schnell in einen Angriff übergehen. Schläft der Sturm, klappt auch die Verteidigung nicht. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen und die Voraussetzungen für ein gutes Spiel werden in einem effizienten Training gelegt.

Bei uns fängt dieses meistens mit einem kurzen Einlaufen und einer Passstafette an. Anschließend trainieren wir unterschiedliche Taktiken und Techniken. Am Ende wird meist ein Trainingsspiel veranstaltet, in dem wir zuvor Gelerntes anwenden können. Nach dem Spiel beginnt der Athletikteil. In dieser Einheit werden Sprints, Ausdauer, Koordination und Kraft behandelt. Um so fit wie möglich für den Wettkampf zu sein.

Angst vor Aussetzern

Was wohl jede:r Sportler:in vermeiden möchte, sind Verletzungen, denn die können im Sport das Ende bedeuten. Außenstehende verstehen sicherlich nicht immer, wofür man seinen Körper bis ans Limit treibt, doch der Ehrgeiz und der Teamgedanke überwiegen oft. Zieht man sich schwere Verletzungen zu, darf man aber nicht aufgrund falscher Ambitionen zu früh wieder anfangen. Zwar möchte man unbedingt so schnell wie möglich auf den Platz zurückkehren, doch man sollte seinem Körper genug Pause gönnen. Es ist schwierig wieder auf dem selben Level zu spielen, doch keinesfalls unmöglich. Nach einer langen Auszeit muss man langsam wieder reinfinden, sich etwas zurücknehmen und akzeptieren, nicht gleich wieder am selben Punkt weitermachen zu können.

Ich musste glücklicherweise noch keine schwere Verletzung wegestecken und trotz aller Risiken und Hindernisse, schätze ich es, Teil eines Teams zu sein und daran zu arbeiten mich zu verbessern. Hockey ist für mich eine wichtige Konstante im Leben geworden. Eine Aktivität bei der ich alles loslassen kann und ein Sport, der mir Freude bereitet und mich mit Zuversicht erfüllt.

Zur Startseite