Meister in der Kreisliga A Pascal Müller trifft 45 Mal für Teutonia II

Man könnte die Geschichte der diesjährigen Staffelmeisterschaft des SSC Teutonia II am 12. Juni 2022 beginnen: Nach einer insgesamt guten Rückrunde, aber einigen Aussetzern in den letzten Spielen vor Saisonabschluss gab es für die Spandauer ein wahres Finalspiel um den Aufstieg gegen den Mitkonkurrenten BW Mahlsdorf/Waldesruh. Die Partie ging aus Teutonias Sicht 2:3 verloren, Blau-Weiß sprang in die Bezirksliga, der SSC fiel in der Abschlusstabelle noch auf Platz fünf zurück.