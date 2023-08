Michal Karbownik und der Philipp-Lahm-Effekt Das erfolgreiche Debüt für Hertha BSC

Die Nachricht, die kurz vor dem Spiel von Hertha BSC gegen Greuther Fürth publik wurde, passte natürlich glänzend in die allgemeine Gemengelage. Von wegen: Die Berliner kriegen nach dem Abstieg in die Zweite Liga einfach nichts auf die Reihe, sportlich nicht und auch abseits des Fußballplatzes nicht.

Nachdem es wochenlang so schien, als sei die Verpflichtung von Diego Demme nur noch Formsache, hat sich der Mittelfeldspieler des SSC Neapel jetzt offenbar doch gegen einen Wechsel nach Berlin entschieden.

Pal Dardai hat das auch mitbekommen, aber offenbar anders als man es hätte vermuten können. „Ich sage das ganz ehrlich, und Diego soll nicht beleidigt sein: Ich lese das nur in der Presse. Ich sehe die negative Schlagzeile: Weil Hertha verloren hat, kommt der Typ nicht hier hin“, erklärte der Trainer der Berliner am Sonntagvormittag, als die Welt nach dem 5:0-Sieg gegen Greuther Fürth schon wieder deutlich freundlicher aussah. Mit Demme habe er bisher weder einen Satz geredet, noch habe er sich intensiver mit ihm beschäftigt.

Das heißt nicht, dass Hertha nicht ernsthaft an seiner Verpflichtung interessiert gewesen wäre. Aber der Transfersommer gestaltet sich für den finanziell angeschlagenen Absteiger nun einmal extrem schwierig. Nicht alles, was der Klub sich vorgenommen hat, lässt sich realisieren. Und doch dürfte die Bewertung der bisherigen Transfertätigkeit seit dem vergangenen Samstag ein wenig freundlicher ausfallen.

Der Junge ist spielerisch für uns ein Highlight. Pal Dardai, Trainer von Hertha BSC, über Michal Karbownik

Das lag zum einen daran, dass für die fünf Tore gegen Fürth ausschließlich Neuzugänge verantwortlich waren. Es lag aber vor allem an Michal Karbownik, der nach weitgehend auskurierter Schulterverletzung am Samstag sein Debüt für Hertha BSC gefeiert hat. Er spüre noch etwas, berichtete Dardai, sei wohl auch noch nicht hundertprozentig fit, „aber im Spiel hast du nicht viel davon gesehen“.

Wie er das Debüt des Polen erlebt habe, wurde Herthas Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gefragt. „Genau wie du. Gut, oder?“, antwortete er. „In meinen Augen hat er super gespielt.“

Dass Karbownik über Fähigkeiten verfügt, die ihn in der Zweiten Liga aus der Masse herausstechen lassen, das hat er schon in der vergangenen Saison gezeigt, als er von Brighton & Hove Albion an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war. Der 22-Jährige ist schnell, ballsicher und technisch gut.

„Sehr stark, was er am Ball kann, wie er von links durch die Mitte zieht und drei Spieler umspielt“, sagte Herthas Mittelstürmer Haris Tabakovic. „Er ist auch sehr ruhig am Ball. Er hat ein top Debüt gefeiert.“

Auch Schalke und der HSV wollten ihn

Karbowniks Begabung ist schon früh aufgefallen. Im Oktober 2020 hat Brighton den damals 19-Jährigen für 5,5 Millionen Euro von Legia Warschau verpflichtet. Es war die höchste Ablöse, die je für einen polnischen Teenager bezahlt wurde. Trotzdem hat Karbownik nie ein Pflichtspiel für Brighton bestritten. Zunächst wurde er an Legia zurückverliehen, später an Olympiakos Piräus und zuletzt nach Düsseldorf.

Die Fortuna hätte Karbownik für eine festgeschriebene Ablöse von 3,2 Millionen Euro fest verpflichten können, wollte oder konnte diese Summe aber nicht aufbringen. So landete er in diesem Sommer für angeblich 2,5 Millionen Euro bei Hertha BSC.

Auch die Ligakonkurrenten Schalke und der HSV sollen den polnischen Nationalspieler (vier Länderspiele) auf dem Schirm gehabt haben. Dass sich Karbownik trotzdem für die Berliner entschieden hat, liegt laut Pal Dardai an der Hartnäckigkeit von Sportdirektor Benjamin Weber und Andreas „Zecke“ Neuendorf, dem Leiter der Lizenzspielerabteilung. „Ich bin überglücklich, dass er hier ist“, sagt Herthas Trainer. „Der Junge ist spielerisch für uns ein Highlight.“

Karbownik ist kein Linksverteidiger klassischer Prägung, der unaufhörlich die Linie entlangsprintet, eine Flanke nach der anderen in den gegnerischen Strafraum schlägt und hinten alles kompromisslos abräumt. Das liegt zum einen daran, dass Karbownik mit 64 Kilogramm verteilt auf 1,74 Meter eher schmächtig daherkommt; zum anderen daran, dass er als Rechtsfuß auf der linken Seite spielt. Dadurch zieht es ihn fast zwangsläufig von außen in die Mitte.

Ein Kraftpaket ist Karbownik (rechts) nicht, trotzdem weiß er sich zu behaupten. © IMAGO/eu-images/imago

Bei Hertha wird das nicht nur toleriert, es wird sogar ausdrücklich gewünscht. „Ein bisschen Philipp-Lahm-Effekt, das schadet nicht“, sagt Dardai. Auch Fabian Reese, Palko Dardai und Marten Winkler, die offensiven Außenbahnspieler, laufen gewissermaßen auf der falschen Seite auf.

Hertha zieht es bewusst in die Mitte. „Wir versuchen, den Gegner durchs Zentrum zu Fehlern zu provozieren“, erklärt Herthas Trainer. Und wenn Karbownik nach innen dribbele, sei es sehr schwer für den Gegner. „Dann hat er eine Spielmacherfunktion, das macht er auch sehr gerne.“

In Düsseldorf hat der Pole sogar sehr offensiv zu erkennen gegeben, dass er lieber im Zentrum spielen würde statt auf der Außenbahn. Bei Hertha tut er gewissermaßen beides.

Dardai hat Karbownik schon mit Mitchell Weiser und Valentino Lazaro verglichen, die in seiner ersten Amtszeit als Trainer verkappte Spielmacher von der Außenbahn aus waren. Die Idee dahinter: Spielstarke und ballsichere Außenverteidiger helfen sowohl gegen hoch pressende als auch gegen tiefstehende Gegner: weil sie unter Druck den Ball behaupten können, aber auch in engen Räumen Lösungen für das Offensivspiel finden. „Das hat Hertha BSC gebraucht“, sagt Pal Dardai.