„Mir geht die Energie aus“ Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool am Saisonende – Kollegen überrascht

Schock für Fans der Reds: Trainer Jürgen Klopp verlässt nach dem Ende dieser Saison den FC Liverpool. Das teilten der 56-Jährige und der englische Fußball-Erstligist am Freitag mit. Klopps Vertrag in Liverpool läuft eigentlich noch bis Mitte 2026.

Der frühere Bundesliga-Trainer des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund hatte das Cheftrainer-Amt in Liverpool im Oktober 2015 übernommen und dem Club zu neuer sportlicher Blüte verholfen.

Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool

„Ich verstehe, dass das im Moment ein Schock für viele Leute ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber ich kann es erklären“, sagte Klopp in einer Mitteilung des Vereins.

Er liebe den Club, die Stadt, die Fans, das Team und seine Mitarbeiter. „Aber dass ich trotzdem diese Entscheidung treffe, zeigt Euch, dass ich überzeugt bin, dass ich sie treffen muss“, fügte Klopp hinzu.

Ihn verlasse die Kraft, erklärte der Fanliebling. „Mir geht die Energie aus.“ Im Moment gehe es ihm zwar noch gut, aber: „Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann.“ Er sei allen die Wahrheit schuldig. „Und das ist die Wahrheit“, sagte Klopp.

Tuchel reagiert geschockt

Bayern-Trainer Thomas Tuchel reagierte schockiert auf die Nachricht. „Das muss ich erst verdauen. Daran werde ich mich eine ganze Weile gewöhnen müssen“, sagte er am Freitag auf einer Pressekonferenz. „Kloppo ist einer der aller, aller, allerbesten Trainer der Welt. Er hat es auf unglaubliche Weise geschafft, zu beeindrucken. Es ist eine Hammer-Meldung.“

Terzic äußert Verständnis

Der Dortmunder Fußballtrainer Edin Terzic hat Verständnis für den Entschluss von Jürgen Klopp geäußert, den FC Liverpool im kommenden Sommer zu verlassen. „Es kam auch für mich überraschend. Aber ich kenne Jürgen und weiß, egal welche Entscheidung er in seinem Leben getroffen hat, er hat sie sich sehr gründlich überlegt. Ich bin mir deshalb sicher, dass sich diese Entscheidung für ihn gut anfühlt“, sagte der BVB-Coach am Freitag.

Terzic erinnerte an die großen Klopp-Verdienste in dessen Amtszeit beim BVB von 2008 bis 2015 mit zwei deutschen Meisterschaften und einem Pokalsieg: „Er ist ein herausragender Mensch und ein unfassbar toller Trainer. Er hat unseren Verein in den vergangenen Jahren so geprägt wie kaum ein anderer. Das Gleiche ist ihm in Liverpool gelungen.“

An einen dauerhaften Rückzug von Klopp ins Privatleben glaubt Terzic nicht: „Ich bin mir ganz sicher, dass es noch irgendwo eine Station in seinem Trainerleben geben wird, wo er einen ähnlich guten und sogar noch einen besseren Job tun wird.“

Klopp hatte Liverpool wieder zum Spitzenteam gemacht

Klopp hatte mit dem Premier-League-Club unter anderem 2019 die Champions League und 2020 nach langer Pause wieder die englische Meisterschaft gewonnen. Aktuell führen die Reds die Tabelle der Premier League mit fünf Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City an, haben jedoch auch ein Spiel mehr bestritten.

Der ehemalige Bundesliga-Coach war zuletzt auch immer wieder als Bundestrainer gehandelt worden. Bei der Verpflichtung von Julian Nagelsmann, der die Nationalmannschaft bei der Heim-EM betreuen wird, hatte Klopp im September erneut gesagt, dass er für den Posten beim Deutschen Fußball-Bund aktuell nicht zur Verfügung stehe.

Klopp hatte seine Trainer-Laufbahn 2001 nach seiner aktiven Profi-Karriere in Mainz begonnen und den Club in die Bundesliga geführt. Nach sieben Jahren beim FSV wechselte er zu Borussia Dortmund.

Mit dem BVB wurde er unter anderem zweimal Meister und einmal DFB-Pokalsieger. Auch bei den Westfalen räumte er seinen Posten nach siebenjähriger Amtszeit. (dpa)