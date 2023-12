Mit dem FC Barcelona zu Gast bei Alba Oscar da Silva überzeugt nicht nur als Versuchskaninchen

Ganz neu war die Prozedur für Oscar da Silva nicht. „Ich habe das in Berlin schon mal im Training gehabt. Das war ganz lustig“, sagt der 25 Jahre alte Basketballer. Also zog sich der frühere Alba-Profi am vergangenen Freitag im altehrwürdigen Palau Blaugrana des FC Barcelona eine Weste mit einer winzigen Kamera an, und in sein Trikot wurde auf Brusthöhe ein kleines Loch geschnitten. Dann ging es raus aufs Parkett. „Nach drei Minuten und ein paar Würfen merkt man das nicht mehr“, sagt da Silva.