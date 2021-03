Uwe Gensheimer reckte die Faust. Schnörkellos hatte er den Strafwurf im rechten oberen Eck versenkt, ohne dem gegnerischen Torwart auch nur den Hauch einer Chance zu lassen. Damit verschaffte der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft die erste Drei-Tore-Führung gegen Algerien im letzten Spiel des Olympia-Qualifikationsturniers am Sonntag in Berlin. Am Ende siegte das Team von Trainer Alfred Gislason mit 34:26 (17:14) und löste damit das Ticket für Tokio.

Doch so deutlich, wie man es sich im Vorfeld vorgestellt hatte, war es zunächst nicht. Selbst nach zwei Niederlagen gegen Slowenien und Schweden schon ohne Chance, konnten die Algerier befreit aufspielen. Nicht gerade als Handballnation bekannt, hatten die Nordafrikaner nichts zu verlieren und machten der DHB-Auswahl mit ihrer teils unorthodoxen, sehr körperbetonten Spielweise das Leben schwer.

Nur nach und nach konnte sich die deutsche Mannschaft einen kleinen Vorsprung erarbeiten, auch weil Algerien mit einigen Undiszipliniertheiten und daraus resultierenden Zeitstrafen zu kämpfen hatte. Als Berriah Abderahim seinen Gegenspieler Philipp Weber in der 23. Minute bereits das zweite Mal im Gesicht erwischte und folgerichtig Rot sah, bildete die Spielstand dann so langsam die im Vorfeld auf dem Papier vergebene Favoritenrolle ab.

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die deutsche Mannschaft noch nicht die erwünschte Konstanz aufweisen kann. Nach einem glücklichen 25:25 gegen Schweden, dass von einer ausbaufähigen Offensive geprägt war, zeigten die Mannen mit dem Adler auf der Brust beim 36:27 gegen Slowenien eine gänzlich andere Leistung. „Das war das beste Spiel, das ich seit Jahren von einer deutschen Nationalmannschaft gesehen habe“, lobte der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) Bob Hanning. „Da habe ich mich in der ersten Hälfte an das 7:1 der Fußballer 2014 gegen Brasilien erinnert gefühlt.“

Im zweiten Spiel des Wochenendes wurde deutlich, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Aufbauend auf einer überzeugenden Defensivarbeit zeichnete sich das Spiel durch viel Tempo aus. Immer wieder wurde der schnelle Pass aus der Deckung gewagt und so leichte Tore im Gegenstoß ermöglicht. Gleichzeitig war der Positionsangriff flexibler.

Gegen Slowenien spielte Deutschland sensationell auf

Das macht Hoffnung für die kommenden Aufgaben. Denn eines ist gewiss, nach der bewältigten Qualifikation florieren die vom DHB ausgeschriebenen Goldträume für Japan umso mehr, während das schmerzhaft frühe Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft im Januar kurzzeitig fast schon in Vergessenheit geriet.

Fast, denn wie im Auftaktspiel leistete sich die deutsche Mannschaft auch gegen gegen Algerien einige unnötige Fehler im Angriff und vergab immer wieder gute Wurfchancen. Eine Bank, auf die der Bundestrainer zukünftig bauen kann, ist hingegen die Abwehr. Durch die Rückkehr der beiden Kieler Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler, aber auch durch den sich ständig steigernden Johannes Golla, verfügt er hier wieder über ein stabiles und kompaktes Konstrukt, dass nicht zuletzt die Arbeit für die Torhüter enorm erleichtert.

Auch hier gab es eine klare Verbesserung im Vergleich zur WM. Die drei Stammkräfte Johannes Bitter, Andreas Wolff und Silvio Heinevetter machten einen soliden Eindruck zwischen den Pfosten und gaben so ihren Vorderleuten den nötigen Rückhalt.

Nach dem Sieg gegen Algerien kann die deutsche Mannschaft nun zumindest einmal durchschnaufen. Bereits nach Abpfiff war klar, wie auch immer die beiden Kontrahenten Schweden und Slowenien sich am Abend trennen würden, Deutschland ist sicher für die Olympischen Spielen qualifiziert. Ob es dort für die mal angestrebte Medaille reicht, ist eine andere Frage.