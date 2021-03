Borussia Mönchengladbachs Manager Max Eberl hat Berichte dementiert, wonach U23-Trainer Heiko Vogel wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber zwei Schiedsrichterassistentinnen die sechs Trainingseinheiten für Mädchen- und Frauen-Mannschaften des Fußball-Bundesligisten als Strafe erhalten habe.

„Die Strafe waren zwei Spiele Sperre, eine Geldstrafe vom Verband plus eine Geldstrafe vom Verein on top“, sagte Eberl am Freitag: „Was er gesagt hat, war ein Fehler, den wir missbilligen. Heiko hat dann im Zuge der Verhandlungen angeboten, Frauen und Mädchen zu trainieren, um seine Wertschätzung für den Frauenfußball auszudrücken. Insofern ist das keine Strafe, sondern ein Angebot.“

Am Dienstag hatte "Reviersport" berichtet, dass der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) Vogel für einen Vorfall vom 30. Januar sanktionierte. So heißt es in der Urteilsbegründung des Verbandes, dass Vogel sich beim Spiel gegen Bergisch Gladbach „unsportlich“ gegenüber dem Schiedsrichter und dessen Assistentinnen verhalten habe.

Neben der Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro und der Sperrung für zwei Regionalliga-Spiele sei ihm "Reviersport" zufolge eine ungewöhnliche "Strafe" aufgebrummt worden: So müsse er sechs Trainingseinheiten eines Frauen- oder Mädchenteams leiten.

Neu wäre so eine Maßnahme nicht

Die Maßnahme des Verbands hatte vor allem in den sozialen Medien für viele Diskussionen gesorgt. So stellte beispielsweise die österreichische Nationalspielerin Viktoria Schnaderbeck auf Instagram klar, dass es "keine Strafe" sei, ein Frauenteam zu trainieren. Außerdem sagte Nora Häuptle, einzige Trainerin der Frauen-Bundesliga, gegenüber dem Südwestrundfunk: "Diese Maßnahme ist despektierlich dem Frauenteam gegenüber."

Neu wäre eine derartige Maßnahme nicht. So sollte der Leverkusener Profi Kerem Demirbay vor ein paar Jahren nach einer frauenfeindlichen Äußerungen gegenüber Bibiana Steinhaus ein Mädchen-Fußballspiel pfeifen.

Ein Jahr später sollten zwei tschechische Fußballprofis mit einem Frauenteam trainieren, nachdem sie eine Schiedsrichterin frauenfeindlich beleidigt hatten („Frauen gehören an den Herd“). Beim Training sollten sie sich davon überzeugen, dass Frauen „nicht nur am Herd geschickt sein können“. (ih/dpa)