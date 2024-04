Nach langwieriger Gehirnerschütterung Alba Berlins Louis Olinde hat sein Lachen wiedergefunden

Die Basketballer von Alba Berlin nähern sich langsam den entscheidenden Monaten der Saison. Am Donnerstag (20.30 Uhr, Arena am Ostbahnhof) steht gegen Partizan Belgrad das letzte Heimspiel in der Euroleague auf dem Programm, in der Bundesliga liegen zwei Drittel der Hauptrunde hinter den Berlinern. „Normalerweise hat man Ende März, Anfang April das Gefühl, dass es in die heiße Phase geht“, sagt Louis Olinde. „Aber für mich fühlt es sich eher an wie Ende November.“