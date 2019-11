Niko Kovac ist nicht länger Trainer beim FC Bayern. Darauf haben sich Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Hasan Salihamidžić mit Kovac an diesem Sonntag im gegenseitigen Einvernehmen verständigt, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. „Bis auf weiteres“ übernimmt Co-Trainer Hans Flick die Verantwortung.

„Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand“, erklärte Vorstandschef Rummenigge der Vereinsmitteilung zufolge. Hoeneß, Salihamidžić und er hätten mit Kovac deshalb am Sonntag ein „offenes und seriöses Gespräch geführt“, das in die einvernehmliche Trennung mündete. „Wir alle bedauern diese Entwicklung“, ließ sich Rummenigge zitieren. „Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Niko Kovac für seine Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison bedanken.“

Flick steht gleich vor großen Aufgaben: Am Mittwoch empfängt der FC Bayern in der Champions League Olympiakos Piräus, am Samstag folgt dann der Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund, ebenfalls im heimischen Stadion.

Bayern München hatte am Samstag die höchste Niederlage seit zehn Jahren kassiert. Beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt war Verteidiger Jerome Boateng früh des Feldes verwiesen worden. Anschließend spielten die Frankfurter mit mehreren überzeugenden Angriffen ein 5:1 gegen den Rekordmeister heraus, der überfordert wirkte.

Mehr zum Thema München verliert in Frankfurt deutlich Höchste Niederlage seit zehn Jahren – FC Bayern am Boden

Am Sonntagvormittag hatte Kovac noch - wie gewöhnlich - das Reservisten-Training geleitet. Wenig später berichteten Münchener Medien, der Trainer solle noch einmal eine Gnadenfrist bekommen. Die lief dann schneller ab als gedacht: Es war seine letzte Einheit als Coach beim FC Bayern. (Tsp, dpa)